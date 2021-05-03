Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Названы профессии, которые могут исчезнуть через десять лет
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Названы профессии, которые могут исчезнуть через десять лет

Кирилл Николаев

Общество

Через десять лет некоторые профессии могут исчезнуть. Об этом сообщил профессор кафедры управления персоналом и психологии, проректор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Сафонов.

По его мнению, большинство профессий станут «гибридными». Это значит, что они будут совмещать целый спектр обязанностей. В качестве примера Сафонов привел профессию бухгалтера, которая в будущем трансформируется в аудитора, консультанта по налогам.

Также через десять лет могут исчезнуть профессии водителя автобуса или машиниста метро. Это связано с тем, что на полную автоматизацию могут перейти метро, электровозы, трамваи, троллейбусы, автобусы и другой общественный транспорт. По мнению Сафонова, незыблемыми останутся профессии врача и учителя, сообщает «Российская газета».

Читайте также: Составлен список самых высокооплачиваемых вакансий для студентов в России

водителипрофессииэксперт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Все мнения
О проекте