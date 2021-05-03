Названы профессии, которые могут исчезнуть через десять лет

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Через десять лет некоторые профессии могут исчезнуть. Об этом сообщил профессор кафедры управления персоналом и психологии, проректор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Сафонов.

По его мнению, большинство профессий станут «гибридными». Это значит, что они будут совмещать целый спектр обязанностей. В качестве примера Сафонов привел профессию бухгалтера, которая в будущем трансформируется в аудитора, консультанта по налогам.

Также через десять лет могут исчезнуть профессии водителя автобуса или машиниста метро. Это связано с тем, что на полную автоматизацию могут перейти метро, электровозы, трамваи, троллейбусы, автобусы и другой общественный транспорт. По мнению Сафонова, незыблемыми останутся профессии врача и учителя, сообщает «Российская газета».

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