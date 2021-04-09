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Переключаться и выстраивать границы: эксперты дали советы работникам с эмоциональным выгоранием
Фото: pexels.com

Переключаться и выстраивать границы: эксперты дали советы работникам с эмоциональным выгоранием

Юлия Павлушова

Здоровье

Выгорание на работе может вызвать серьезные проблемы с физическим и ментальным здоровьем. Об этом заявил врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

Чаще всего с выгоранием сталкиваются представители «помогающих» профессий: учителя, врачи, юристы и социальные работники. По словам Александра Федоровича, из-за этого синдрома у людей появляется бессонница, ухудшается настроение и общее самочувствие. Только комплексное лечение может избавить от серьезных последствий недуга.

HR-специалист Зулия Лоикова отметила, что некоторые современные компании пользуются услугами внештатного психотерапевта. Вместе с тем этот тренд еще не прижился. Эксперт советует работникам, которые сталкиваются с выгоранием, поделиться переживаниями с коллегами и больше уделять внимания своим увлечениям. Также необходимо разделять личную жизнь и рабочее время.

— Важно переключаться и выстраивать границы. Никто не может работать в режиме постоянного напряжения, — цитирует Зулию Лоикову news.ru.

Ранее сомнолог рассказал о новой версии разделения людей на «сов» и «жаворонков».

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