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Психолог рассказала о главной особенности современных подростков
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Психолог рассказала о главной особенности современных подростков

Юлия Павлушова

Общество

Современных детей от поколения 90-х и 2000-х отличает «клиповое мышление». Об этой особенности рассказала психолог Наталья Искра. По ее словам, школьники сегодня стали менее усидчивыми из-за особенностей функционирования мозга.

— Очень много разных событий, на которые надо успевать реагировать. Отсюда возникает «клиповое мышление» когда дети хватают информацию — «клип, клип». Чаще всего их знания поверхностные. Любую информацию можно быстро получить в интернете — дети не нуждаются в возможностях долговременной памяти настолько, насколько нуждались их сверстники 20 или 30 лет назад», — отметила эксперт.

Наталья Искра считает, что отсутствие глубинных знаний у современных детей не является проблемой. Напротив, эта черта позволяет развиваться разносторонне.

При этом негативный отпечаток на детей наложила пандемия. Сегодняшние подростки уже предпочитают сетевые переписки реальному общению, а самоизоляция только усугубила ситуацию. В онлайн перевели и уроки. Психолог считает, что это чревато возможпоявлением социофобии у ребенка, сообщает 5-tv.ru.

Ранее психиатр объяснил, как распознать неврологические проблемы у коллеги.

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отцы и детипсихологподростки
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