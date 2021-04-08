Психиатр объяснил, как распознать неврологические проблемы у коллеги

Фото: pixabay.com

Офисные работники часто страдают от депрессии и повышенной тревожности. Об этом рассказал психиатр-психотерапевт, клинический психолог Михаил Гордеев. По словам эксперта, люди в таком состоянии уходят в себя, впадают в меланхолию и стараются реже контактировать с окружающими.

Медик добавил, что распознать неврологические проблемы у коллеги можно по его манере общения: человек становится раздражительным, может заплакать без повода.

— При тревожности человек, как правило, достаточно дерганый и говорит о том, чего боится. Бояться может что угодно. Накрывают панические атаки, такое генерализованное тревожное расстройство — это видно, потому что он может совершать неконтролируемо какие-то действия, в частности, это может быть боязнь лифта, — цитирует Михаила Гордеева «Звезда».

Кроме того, по словам специалиста, для чувства страха характерно учащенное дыхание. Купировать паническую атаку помогут дыхательные техники. Врач отметил, что в такой ситуации человеку необходимо обратить внимание на свой организм, постараться дышать медленнее. Можно «просканировать» тело от макушки до пяток и найти точки напряжения, а затем представить, что каждая из них расслабляется, заключил психолог.

Ранее россиянам рассказали, что делать для преодоления постковидной депрессии.

Читайте также: Это стереотип: психотерапевт объяснил феномен «весеннего обострения»