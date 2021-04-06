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Россиянам рассказали, что делать для преодоления постковидной депрессии
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россиянам рассказали, что делать для преодоления постковидной депрессии

Елена Фролова

Здоровье

Жители Санкт-Петербурга, перенесшие COVID-19, стали чаще обращаться за помощью психолога, чтобы решить проблемы с памятью. Об этом стало известно во время круглого стола, проведенного в Городском центре медицинской профилактики Петербурга. Эксперты рассказали, каким образом нужно бороться с проблемами, вызванными коронавирусом.

Так, клинический психолог Госпиталя для ветеранов войн Юлия Мохова уточнила, что каждый пятый пациент, независимо от степени тяжести перенесенной коронавирусной инфекции, нуждается в психологической помощи. По ее словам, люди испытывают нарушения когнитивных возможностей, а также переживают утрату близких из-за этого нового заболевания.

— Говорить о том, в какой степени повреждена память, какая именно — короткая, длинная и так далее, можно, только опираясь на диагностику, полученную в результате специального тестирования, — объяснила Юлия Мохова.

Тем временем главный внештатный психиатр комитета по здравоохранению города Александр Сафронов подчеркнул, что в тех случаях, когда человек сомневается, нужно ли ему обращаться к психологу, важно четко понимать, что нужно, отмечают «Невские новости». Он также посоветовал родственникам таких людей проявить ответственность и направить их к врачу.

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