Врач рассказал о повышенном риске смерти курильщиков от коронавируса

Фото: Наталия Нечаева

Вероятность летального исхода от COVID-19 у интенсивного курильщика на 90 процентов выше, чем у человека, который не курит. Об этом сообщил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев на национальном конгрессе «Человек и лекарство».

— Чем больше стаж курения, тем, к сожалению, больше больных переводится в реанимации. Мы видим, что у интенсивно курящих пациентов риск летального исхода на 90 процентов выше, чем у некурящих, — заявил Авдеев.

Врач также отметил, что ранее распространяемый миф о том, что курильщики легче переносят коронавирусную инфекцию, оказался не подтвержденным и был основан на единственной работе из Франции. Авдеев добавил, что курение является неблагоприятным прогнозом развития коронавирусной инфекции, пишет ТАСС.

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