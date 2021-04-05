«И третьей не предвидится»: иммунолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса в России

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Стабильно положительная статистика по числу зараженных COVID-19 в России дает надежду на то, что «дополнительных волн» в ближайшей перспективе ждать не стоит. Об этом «Вечерней Москве» рассказал иммунолог Владимир Болибок.

С марта в нашей стране не наблюдается ощутимого прироста россиян, зараженных коронавирусом. К тому же, по последним данным, прививку от COVID-19 сделали уже около семи миллионов россиян. Исходя из этой информации, медик сделал вывод, что Россия не повторит сценарий других стран. В некоторых из них сейчас, например, в Южной Корее и США, эксперты прогнозируют неизбежность четвертой волны ковида.

— В России наблюдается медленное снижение числа зараженных коронавирусом. Хотелось бы побыстрее, конечно. У нас и для третьей волны заболеваемости сейчас нет предпосылок, потому что достаточно сильно россияне переболели в декабре–январе. И люди у нас достаточно положительно восприняли прививку, многие ее уже сделали. Если такие темпы сохранятся, то к лету мы достигнем необходимого для коллективного иммунитета уровня, — поделился иммунолог Владимир Болибок.

Эксперт также добавил, что подобные позитивные прогнозы связаны и с другим фактором. По словам врача, из-за достаточно жестких ограничений туристических поездок россияне сейчас реже заражаются коронавирусом. Поэтому разные штаммы COVID-19 попадают в нашу страну, но циркулируют не с высокой скоростью.

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