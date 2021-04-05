Власти Южной Кореи предупредили о вероятном начале четвертой волны коронавируса

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Минздрав Южной Кореи призвал граждан неукоснительно соблюдать карантинные требования, так как страна может находиться на пороге четвертой волны пандемии коронавируса. Об этом сообщает телеканал YTN со ссылкой на министерство здравоохранения и соцобеспечения республики.

Уточняется, что на минувшей неделе число новых случаев COVID-19 составило свыше 500 в день, а коэффициент воспроизводства вируса превысил единицу. Это значит, что каждый человек с коронавирусом передает инфекцию более чем одному человеку.

Власти предупредили, что если ситуация в ближайшее время не изменится, то карантинные меры будут ужесточены.

В Корее за сутки по данным на 4 апреля было выявлено 473 новых случая коронавируса. За все время пандемии в стране зафиксировали 105 752 случаев инфекции.

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