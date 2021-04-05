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Власти Южной Кореи предупредили о вероятном начале четвертой волны коронавируса
Фото: twitter.com/XHNews

Власти Южной Кореи предупредили о вероятном начале четвертой волны коронавируса

Виктория Родимкина

В мире

Минздрав Южной Кореи призвал граждан неукоснительно соблюдать карантинные требования, так как страна может находиться на пороге четвертой волны пандемии коронавируса. Об этом сообщает телеканал YTN со ссылкой на министерство здравоохранения и соцобеспечения республики.

Уточняется, что на минувшей неделе число новых случаев COVID-19 составило свыше 500 в день, а коэффициент воспроизводства вируса превысил единицу. Это значит, что каждый человек с коронавирусом передает инфекцию более чем одному человеку.

Власти предупредили, что если ситуация в ближайшее время не изменится, то карантинные меры будут ужесточены.

В Корее за сутки по данным на 4 апреля было выявлено 473 новых случая коронавируса. За все время пандемии в стране зафиксировали 105 752 случаев инфекции.

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Южная Кореяпандемиякоронавирус
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