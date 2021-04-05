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Гинцбург объяснил нежелание Евросоюза пускать «Спутник V» на свой рынок
Александр Гинцбург высказал свое мнение / Фото: Youtube /RT Россия

Гинцбург объяснил нежелание Евросоюза пускать «Спутник V» на свой рынок

Юлия Курганова

Общество

Европейский союз не хочет пускать российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» на свой рынок, потому что опасается ее высокого качества и конкуренции тем препаратам, которые уже есть в Европе. Такое мнение высказал директор «НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России» Александр Гинцбург.

— Евросоюз не спешит вывести «Спутник V» как полноценный коммерческий продукт на свой рынок, опасаясь его высоких потребительских свойств, благодаря которым он может немного задвинуть те продукты, которые европейская бюрократия продвигает у себя, — сказал он, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Панама стала 59-м государством, зарегистрировавшим «Спутник V». К настоящему времени препарат одобрен к применению в странах с общей численностью населения более 1,5 миллиарда человек и по количеству одобрений госрегуляторами занимает второе место в мире.

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Евросоюз«Спутник V»Александр Гинцбург
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