Глава Центра Гамалеи назвал срок завершения исследований «Спутника V»

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Пострегистрационные исследования вакцины «Спутник V» будут закончены приблизительно к середине июня. Об этом в пятницу, 2 апреля, рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург.

Гинцбург отметил, что наблюдения ведутся на протяжении полугода, чтобы эксперты могли оценить отдаленные последствия вакцинации данным препаратом.

— Дайте нам для этого еще две-три недели — на подписание отчета и представление его в экспертное учреждение Минздрава, и после этого, я надеюсь, будет принято решение о постоянной регистрации, — рассказал глава Центра Гамалеи.

При этом Гинцбург выразил уверенность в том, что принципиальных изменений в инструкции после завершения испытаний не будет, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Панама стала 59-м государством, зарегистрировавшим «Спутник V». К настоящему времени препарат одобрен к применению в странах с общей численностью населения более 1,5 миллиарда человек и по количеству одобрений госрегуляторами занимает второе место в мире.

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