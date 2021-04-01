Канцлер Австрии заявил, что поставка «Спутника V» позволит ускорить вакцинацию

Фото: Администрация президента РФ

Поставки российского препарата от коронавируса «Спутник V» могут помочь в ускорении кампании вакцинации в Австрии. Об этом в четверг, 1 апреля, заявил австрийский канцлер Себастьян Курц.

— Я определенно выступаю за то, чтобы мы купили эту вакцину. Переговоры о контракте — на финишной прямой. Хорошо, что со стороны России к Австрии будет предпочтительное отношение, тогда мы смогли бы в апреле получить первую вакцину, — рассказал Курц.

Канцлер также отметил, что один миллион доз «Спутника V» поможет ускорить процесс вакцинации в стране, спасти жизни и гарантировать рабочие места. По его словам, поставка российского препарата позволит Австрии оказаться в авангарде вакцинации, пишет ТАСС.

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