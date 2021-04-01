Власти Панамы одобрили использование «Спутника V»

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Власти Панамы выдали официальное разрешение на экстренное применение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в четверг, 1 апреля, рассказала представитель министерства здравоохранения Панамы Эльвиа Лау.

Как уточнила Лау, в стране «тщательно изучили сведения о препарате» и сделали вывод, что российская вакцина «соответствует всем требованиям, действующим у нас». Поэтому было выдано разрешение на экстренное применение «Спутника V», сообщает ТАСС.

Как уточнил Российский фонд прямых инвестиций, Панама стала 59-м государством, зарегистрировавшим «Спутник V». К настоящему времени препарат одобрен к применению в странах с общей численностью населения более 1,5 миллиарда человек и по количеству одобрений госрегуляторами занимает второе место в мире, сообщает РИА Новости.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что поставки российского препарата от коронавируса «Спутник V» могут помочь в ускорении кампании вакцинации в Австрии.

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