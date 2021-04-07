Хамите, парниша: почему весной активизировались сетевые хейтеры и как на них реагировать

Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

С приходом весны спрос на услуги психологов вырос на целых 105 процентов. Об этом сообщает крупный портал по поиску специалистов. На фоне пандемии у горожан накопился стресс, и особенно это заметно в интернете: многие стали выплескивать там свой негатив. «Вечерка» разбиралась, что заставляет людей провоцировать других на агрессию в Сети.

Во время пандемии интернет стал едва ли не основной площадкой для общения. На самоизоляции пользователи не только активно обменивались друг с другом мнениями, но и массово ругались. Особенно активно вели себя хейтеры (от англ. hate — «ненавидеть». — «МВ».) — пользователи, проявляющие нездоровую и, как правило, немотивированную агрессию к незнакомым людям. Объектами их нападок становятся как знаменитости, так и обычные люди. Причем в последнее время все чаще именно вторые.

— Пандемия повлияла на многих: кто-то сильно пострадал, кто-то стал свидетелем того, как страдают другие, — говорит «Вечерке» психолог и семейный терапевт Елена Максимова. — Мы столкнулись с ситуацией бессилия, которая для некоторых людей в психологическом плане зачастую становится просто невыносимой. Одни в таких случаях замыкаются в себе, а другие — наоборот, направляют агрессию на собеседников и таким образом облегчают свое состояние.

Лучший способ борьбы с сетевыми агрессорами, по словам эксперта, — не реагировать на их атаки. Но получается это далеко не у всех. Так что в первую очередь нужно успокоиться.

— Если вы все-таки вступили в диалог с интернет-хамом, ни в коем случае не оправдывайтесь перед ним, — уверена Елена Максимова. — Остановитесь и отдышитесь, чтобы выйти из эмоционального ступора, который искажает картину мира и заставляет действовать не в своих интересах. Хейтеры того и добиваются, чтобы вы начали оправдываться. И как только вы вступаете с ними в полемику, пытаетесь обелить себя — все, вы попались. Они не выносят, когда их игнорируют. А оппонент, испытывающий чувство бессилия и вины, — идеальная жертва.

Психолог Галина Хафизова советует относиться к нападкам хейтеров с оптимизмом.

— Если у вас появились хейтеры — значит, вы занимаетесь чем-то значимым и вызываете резонанс, — поясняет эксперт. — Такие люди сами ничего создать не могут. То, что они пишут другим — это их проекция на мир: именно эти слова они говорят сами себе. Пусть даже и не осознанно.

И им сложно пережить, что кто-то, в отличие от них, что-то из себя представляет в этом мире. Сетевой хам пишет свои сообщения, чтобы привлечь внимание к своей персоне, потому что другим способом он делать это не умеет. Мой совет: не спорьте с ним и не воспринимайте его слова на свой счет. И продолжайте заниматься своим делом.

К слову, похожую активность в интернете проявляют и тролли — пользователи, которые намеренно подстрекают и провоцируют других людей на эмоции.

— Основная разница между хейтерами и троллями в том, что они издеваются над людьми по-разному, — разъясняет Хафизова. — Если первые просто оскорбляют людей, то вторые делают это изобретательнее. Тролли — это другие персонажи. Они самовыражаются также через агрессию, но только скрытую — в форме юмора. Но они не только паразитируют на других, но зачастую могут создать что-то свое.

Психологи отмечают, что если самостоятельно справиться с атакой и ее последствиями все же не удалось, то лучше всего обратиться к специалисту.

КСТАТИ

В последнее время сетевые хамы стали объектами изучения серьезных ученых. Так, им посвятили свое исследование психологи из Вроцлавского университета в Польше. Они выяснили, что хейтерам больше свойственна психопатия, а психологический портрет троллей более насыщен — им присущи не только психопатия, но также нарциссизм и макиавеллизм (пренебрежение нормами морали).

Читайте также: Ауф, лойс, краш: лингвисты рассказали о пользе сленга поколения Z