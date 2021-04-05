Ауф, лойс, краш: лингвисты рассказали о пользе сленга поколения Z

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Емкие, яркие, а для кого-то даже кажущиеся диковатыми — именно такую характеристику многие дают выражениям современной молодежи. Обычно словечки вроде «пруф», «изи», «байт» становятся опознавательным знаком своего в тусовке или поводом для возгласа «Говори нормально!». Вместе со специалистами корреспондент «Вечерней Москвы» разбиралась, что несут популярные сленгизмы — пользу или раскол в отношениях между поколениями.

Экологичное обрусение

Люди, рожденные в период с 2000 по 2011 год, называются поколением Z. По мнению исследователей, такая молодежь активно пользуется различными гаджетами, любит веселиться на вечеринках и, конечно, использует свой сленг. Хотя правильнее будет сказать — юзает множество заимствованных слов в повседневной речи. Как пояснила «ВМ» лингвист Елена Кара-Мурза, в целом этот феномен не представляет опасности для русской речи. Более того, он цикличен и в какой-то степени даже полезен.

— Они не более опасны, чем все предыдущие сленгизмы, которые пришли к нам из английского языка. Ученые заметили, что сленг заимствуется очень активно, но и в то же время быстро проходит. То есть это происходит как бы волнами. Поэтому слова, актуальные еще несколько десятилетий назад, сейчас из речи благополучно ушли и заменились другими, которые тоже уйдут. Тем более русский язык флективный (гибкий), в нем слова в потоке речи должны активно меняться, — добавила лингвист, преподаватель кафедры стилистики русского языка на факультете журналистики МГУ Елена Кара-Мурза.

Эксперт уточнила, что сленговые слова, заимствованные из других языков, в России произносят на свой манер, пишут русскими буквами, склоняют и спрягают. Таким образом, происходит их «обрусение». А это в свою очередь обогащает русский язык, делает его более разнообразным. Так что лингвист советует воспринимать сленг «зумеров» оптимистично и «без паники». К тому же, отмечает она, молодость не вечна, поэтому рано или поздно «зашквар» и «кринж» естественным образом потеряют свою былую актуальность.

Кто «принес», тому и объяснять

Чаще всего вышеуказанные слова остаются непонятными старшему поколению, хотя и тут есть возрастные исключения. Например, если человек не является активным пользователем конкретной соцсети или не «тусуется» в определенных кругах, то тоже может не знать их значения. Тогда выхода из ситуации два: спросить «перевод» у носителя неведомого слова или же посмотреть его значение в Сети. Во втором случае придется довериться всем предлагаемым источникам, ведь сленгового словаря в России не существует.

— Чтобы создать единый справочник для таких слов, нужно их все зафиксировать для начала, а это очень трудоемкий процесс. В зависимости от интересов молодежи, у нее будет разный сленг. Общего жаргона у молодежи пока нет, хоть и существуют отдельные общеупотребимые слова. Вторая глобальная проблема — возрастной сленг очень быстро меняется. Так что создать единый ресурс крайне сложно, — рассказала кандидат филологических наук, радиоведущая, научный консультант справочно-информационного портала Юлия Сафонова.

По мнению эксперта, представителям старшего поколения не стоит бояться спрашивать у близких, что же обозначает какое-либо сленговое выражение. Ведь это хорошее упражнение на укрепление семейных связей и на умение объяснять, считает Сафонова. Поэтому не стоит отторгать такие веяния Запада, а можно в шутку и самим использовать современные словечки. Это поможет сохранить в семье здоровую психологическую атмосферу.

Также специалист уточнила, что сленг необходим в том числе для быстрого осуществления коммуникации. Ведь это основная задача языка.

— Зачастую за одним словом стоят целая ситуация или событие, которые надо долго объяснять. А так сказал — и у тебя сразу картинка появилась. Это очень важно, ведь реализуется творческий потенциал, — заключила эксперт.

Так что испортить русский язык своеобразные заимствования не способны. Он подстраивается под современные изменения, тем самым проверяя свой потенциал. А россияне, изучая новые фразы, могут не только разнообразить словарный запас, но и быть легче понятыми и принятыми в диалоге с собеседником любого возраста.

Шпаргалка для непосвященных

«Вечерняя Москва» собрала и «перевела» наиболее распространенные сленговые слова современной молодежи. Специалисты советуют выучить их наизусть и применять в умеренном количестве и исключительно в уместной ситуации.

Ауф — данное междометие выражает восхищение (замена «вау» и «ого»).

Агриться — злиться, быть агрессивным.

Бумер — человек старшего поколения (замена «старичок»).

Байтить — издеваться, провоцировать (второе значение — воровать чужие идеи).

Войсить — записывать голосовое сообщение.

Вайб — настроение, ощущение от места или человека.

Дноклы — одноклассники.

Зумер — представитель поколения Z.

Запилить — что-то сделать, опубликовать.

Зашквар — недостойное поведение, позор.

Изи — легко.

Кекать — смеяться.

Краш — объект обожания, безответной любви.

Камон — замена слов «пойдем» и «давай».

Криповый — жуткий, пугающий, страшный.

Кринж — ощущение неловкости и стыда за чужие действия.

Кейс — случай.

Лойс — лайк в социальных сетях.

Нуб — неопытный человек, новичок.

Паль — подделка.

Пруфы — доказательства, чаще всего в виде ссылки на информацию.

Рил ток — значит «точно говорю».

Рофлить — безудержно смеяться.

Стэнить — восхищаться, быть чьим-то поклонником.

Трабл — неприятность.

Томбой — девушка, которая по поведению и внешне очень похожа на парня.

Флексить — танцевать, шумно веселиться.

Фиксить — исправлять.

Хейтить — ненавидеть.

Чилить — расслабляться, отдыхать.

Чекать — изучать, проверять.

Шеймить — стыдить кого-то.

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