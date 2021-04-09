Сомнолог рассказал о новой версии разделения людей на «сов» и «жаворонков»

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Клинический психолог высшей категории, психоаналитик, сомнолог Алексей Мелехин рассказал о том, что люди делятся не только на привычных всем «сов» и «жаворонков» — классификация индивидуальных особенностей суточных ритмов организма человека гораздо сложнее.

Инсомнический субтип

Сомнолог пояснил, что деление людей на тех, кто любит вставать пораньше, и тех, кто, наоборот, не прочь понежится с утра в постели, — не миф. Это реальное отражение разной активности людей. При этом на данный момент существует более интересная и вариативная классификация. Она включает в себя особенности работы высшей нервной системы, психические, личностные и эмоциональные реакции, а также циркадные ритмы.

— Каждому человеку свойственен свой инсомнический субтип — предрасположенность к тому, как человек спит, как работают его циркадные ритмы, — объяснил Алексей Мелехин.

По словам исследователей, существуют четыре основных субтипа. Определить к какому субтипу принадлежит человек, можно, если учесть множество показателей: склонность реагировать на нарушение сна, реакция на усталость и стресс, время, когда наступает прилив сил. Помимо этого, специалисты обращают внимание на наличие детских травм, переживаний, интроверсии или экстраверсии, склонность к тревожным мыслям и многое другое.

Первый инсомнический субтип

Например, человек, который принадлежит к первому инсомническому субтипу, характеризуется повышенной нервозностью и мобилизацией. Он постоянно будет напряженным, склонным к подавлению настроения. Такие состояния сказываются на здоровье, могут возникать тревожные расстройства. У этих людей наблюдается снижение работоспособности. Они также склонны совершать ошибки из-за невнимательности.

Второй инсомнический субтип

Люди, относящиеся к этой категории, в своей жизни испытывают меньше травматического опыта, однако они чувствительны к нарушениям сна. К примеру, если с ними случается что-то негативное, то у них начинаются перебои со сном — возникает бессонница, или происходят короткие пробуждения. Представители данного субтипа зависят от положительных эмоций.

Третий инсомнический субтип

В данной категории состоят люди, которые ежедневно находятся в состоянии бдительности, отмечает ФАН. Они постоянно чем-то неудовлетворенны. Им хочется все успеть сделать, однако они всегда ощущают давление времени.

Четвертый инсомнический субтип

Некоторые исследователи считают, что существуют четвертый и пятый инсомнические субтипы. Однако в целом они между собой очень похожи. Эти люди меньше испытывают стресс, они способны более гибко реагировать на изменения, которые происходят с ними в жизни. Однако им свойственна продолжительная бессонница в качестве реакции на различные происходящие события.

Можно ли поменять субтип

По словам Алексея Мелехина, изменить типа активности («жаворонок» или «сова») вполне вероятно. Для этого существуют специальная терапия и рекомендации по модификации сна. Однако важно, в первую очередь, понять, зачем нужны данные изменения. К примеру, когда человек испытывает проблемы с работоспособностью, он может изменить свои привычки.

С инсомническим субтипом все сложнее. Он закладывается на протяжении жизни. Его перестроение требует больших усилий. Для этого, желательно, обратиться за помощью к профессионалу.

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