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Сомнолог Бузунов: Световой день приводит к проблемам со сном
Фото: pixabay.com

Сомнолог Бузунов: Световой день приводит к проблемам со сном

Анастасия Прохорова

Здоровье

Весной из-за увеличения светового дня у людей может проявляться нарушение сна, причиной этому является подавление выработки мелатонина солнечным светом. Об этом сообщил президент Российского общества сомнологов, профессор, доктор медицинских наук Роман Бузунов.

— По весне у нас начинает гораздо раньше светать. Если у человека не блэкаут-шторы, свет начинает попадать в глаза, что подавляет продукцию мелатонина, и человек начинает раньше просыпаться. Получается, что, когда светает рано, мы еще часа три пытаемся отгородиться от солнца, — объяснил Бузунов.

Также причиной нарушения сна является коронавирусная инфекция и последствия ограничительных мер, так как из-за этого люди подверглись сильному стрессу.

Роман Бузунов также добавил, что у многих людей начала проявляться бессонница, нарушилась рабочая рутина, образ жизни и режим дня, сообщает агентство городских новостей «Москва»

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