Как стресс влияет на нашу жизнь: советы психолога семейного центра

Фото: pexels.com / Ekaterina Bolovtsova

В наш век информационных технологий и гаджетов, сумасшедшего ритма жизни города организм быстро истощается, мы теряем много энергии и не успеваем ее восполнять. О том, как важно в жизни сохранять этот баланс, рассказывает Мария Кузьмина, психолог семейного центра «Планета семьи».

Когда отношения под угрозой

В центр «Планета семьи» обратилась семейная пара. Александр и Наталья рассказали, что они в браке уже более 10 лет. Совместно воспитывают двоих детей пяти и восьми лет. Жена занимается домом, а супруг работает главным инженером в строительной компании. Последний год в семье стали возникать конфликты на бытовой почве. Дети часто оказывались свидетелями ссор, стали капризными, плаксивыми и болезненными. Ситуация настолько обострилась, что Наталья собралась подавать на развод.

После диагностики отношений психологу удалось выяснить, что в течение последнего года на работе у мужчины происходили серьезные изменения, увеличилась трудовая нагрузка. Первое время он сдерживал эмоции. Но потом добавились апатия и чувство безысходности. Всю накопившуюся усталость и раздражение он нес домой.

Постоянное переутомление, нарушение сна, потеря интереса к любым занятиям — вот что испытывал человек, который еще год назад был полон сил и энергии. После цикла консультаций с психологом состояние Александра заметно улучшилось, проснулся интерес к жизни. Он научился справляться со стрессовыми ситуациями. В первую очередь разрешил кризис на работе: теперь у него есть помощник. Как следствие, стали налаживаться и отношения в семье.

Разрушительное влияние стресса

Совершая поездки в транспорте на работу, ссорясь с коллегами и членами семьи, расстраиваясь из-за неудач в личной жизни, мы растрачиваем нашу жизненную силу. А что в итоге? Человек ощущает тревожность, упадок сил, а иногда и потерю смысла жизни.

Наш организм всевозможными способами — головная боль, бессонница, нервное перенапряжение, беспричинная агрессивность, панические атаки — пытается достучаться до нас, дать понять, что стоит остановиться, передохнуть. Ведь если чего-то не предпринять и не изменить в нашей жизни, то самочувствие и общее состояние человека будут только ухудшаться.

К психологу в семейный центр на прием приходят люди с апатией, у которых опускаются руки, нарушен сон. Они жалуются на хроническую усталость и переутомление. В гонке за существование в этом мире иногда теряются и жизненные цели. Человек испытывает настоящий стресс.

А ведь стресс — ответная реакция организма на экстремальные условия, нарушающие эмоциональное спокойствие и равновесие человека. Он в свою очередь может вызвать и различные соматические заболевания.

Если у вас есть такие симптомы, пора серьезно задуматься о себе и здоровье:

— бессонница;

— апатия, равнодушие ко всему, вялость;

— понижение работоспособности;

— отсутствие и снижение аппетита;

— периоды необъяснимого беспокойства, нервозности;

— частое сердцебиение;

— повышенное давление;

— головокружение;

— тремор конечностей (дрожание);

— понижение иммунитета — частые простудные заболевания.

Как помочь себе

Если вы осознали, что находитесь в состоянии стресса, надо сказать себе «стоп» и по возможности не принимать никаких важных решений в этот момент.

Постарайтесь покинуть место стрессовой ситуации, включить свои когнитивные чувства, подумать о чем-нибудь приятном, попить воды, можно смочить виски прохладной водой. При стрессе и тревоге очень хорошо помогают дыхательные практики. Может, вам пора записаться на йогу?

Полезно также выполнять упражнения на визуализацию. Закройте глаза и представьте что-либо приятное, происходящее в вашей жизни. Это может быть массаж или просмотр любимого фильма, полет на парашюте или красивая картина, увиденная раньше. Вспомните в подробностях этот момент, попробуйте посмаковать, ощутить те эмоции, которые доставляли вам удовольствие, в мельчайших подробностях. Нужно вспомнить все: запахи, звуки, ощущения.

В жизни старайтесь придерживаться простых правил:

— соблюдайте режим дня;

— будьте оптимистом;

— регулярно занимайтесь физкультурой и спортом;

— ставьте себе посильные задачи;

— умейте радоваться жизни;

— проводите больше времени с любимыми людьми;

— получайте удовольствие от работы;

— питайтесь правильно;

— высыпайтесь.

Если у вас возникли вопросы и вы не можете самостоятельно их решить, психологи столичных семейных центров готовы вас выслушать и помочь.

Читайте также: Психотерапевт объяснила, как реагировать на оскорбительные шутки