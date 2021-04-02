Как стресс влияет на нашу жизнь: советы психолога семейного центра
В наш век информационных технологий и гаджетов, сумасшедшего ритма жизни города организм быстро истощается, мы теряем много энергии и не успеваем ее восполнять. О том, как важно в жизни сохранять этот баланс, рассказывает Мария Кузьмина, психолог семейного центра «Планета семьи».
Когда отношения под угрозой
В центр «Планета семьи» обратилась семейная пара. Александр и Наталья рассказали, что они в браке уже более 10 лет. Совместно воспитывают двоих детей пяти и восьми лет. Жена занимается домом, а супруг работает главным инженером в строительной компании. Последний год в семье стали возникать конфликты на бытовой почве. Дети часто оказывались свидетелями ссор, стали капризными, плаксивыми и болезненными. Ситуация настолько обострилась, что Наталья собралась подавать на развод.
После диагностики отношений психологу удалось выяснить, что в течение последнего года на работе у мужчины происходили серьезные изменения, увеличилась трудовая нагрузка. Первое время он сдерживал эмоции. Но потом добавились апатия и чувство безысходности. Всю накопившуюся усталость и раздражение он нес домой.
Постоянное переутомление, нарушение сна, потеря интереса к любым занятиям — вот что испытывал человек, который еще год назад был полон сил и энергии. После цикла консультаций с психологом состояние Александра заметно улучшилось, проснулся интерес к жизни. Он научился справляться со стрессовыми ситуациями. В первую очередь разрешил кризис на работе: теперь у него есть помощник. Как следствие, стали налаживаться и отношения в семье.
Разрушительное влияние стресса
Совершая поездки в транспорте на работу, ссорясь с коллегами и членами семьи, расстраиваясь из-за неудач в личной жизни, мы растрачиваем нашу жизненную силу. А что в итоге? Человек ощущает тревожность, упадок сил, а иногда и потерю смысла жизни.
Наш организм всевозможными способами — головная боль, бессонница, нервное перенапряжение, беспричинная агрессивность, панические атаки — пытается достучаться до нас, дать понять, что стоит остановиться, передохнуть. Ведь если чего-то не предпринять и не изменить в нашей жизни, то самочувствие и общее состояние человека будут только ухудшаться.
К психологу в семейный центр на прием приходят люди с апатией, у которых опускаются руки, нарушен сон. Они жалуются на хроническую усталость и переутомление. В гонке за существование в этом мире иногда теряются и жизненные цели. Человек испытывает настоящий стресс.
А ведь стресс — ответная реакция организма на экстремальные условия, нарушающие эмоциональное спокойствие и равновесие человека. Он в свою очередь может вызвать и различные соматические заболевания.
Если у вас есть такие симптомы, пора серьезно задуматься о себе и здоровье:
— бессонница;
— апатия, равнодушие ко всему, вялость;
— понижение работоспособности;
— отсутствие и снижение аппетита;
— периоды необъяснимого беспокойства, нервозности;
— частое сердцебиение;
— повышенное давление;
— головокружение;
— тремор конечностей (дрожание);
— понижение иммунитета — частые простудные заболевания.
Как помочь себе
Если вы осознали, что находитесь в состоянии стресса, надо сказать себе «стоп» и по возможности не принимать никаких важных решений в этот момент.
Постарайтесь покинуть место стрессовой ситуации, включить свои когнитивные чувства, подумать о чем-нибудь приятном, попить воды, можно смочить виски прохладной водой. При стрессе и тревоге очень хорошо помогают дыхательные практики. Может, вам пора записаться на йогу?
Полезно также выполнять упражнения на визуализацию. Закройте глаза и представьте что-либо приятное, происходящее в вашей жизни. Это может быть массаж или просмотр любимого фильма, полет на парашюте или красивая картина, увиденная раньше. Вспомните в подробностях этот момент, попробуйте посмаковать, ощутить те эмоции, которые доставляли вам удовольствие, в мельчайших подробностях. Нужно вспомнить все: запахи, звуки, ощущения.
В жизни старайтесь придерживаться простых правил:
— соблюдайте режим дня;
— будьте оптимистом;
— регулярно занимайтесь физкультурой и спортом;
— ставьте себе посильные задачи;
— умейте радоваться жизни;
— проводите больше времени с любимыми людьми;
— получайте удовольствие от работы;
— питайтесь правильно;
— высыпайтесь.
Если у вас возникли вопросы и вы не можете самостоятельно их решить, психологи столичных семейных центров готовы вас выслушать и помочь.
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