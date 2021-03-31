Психотерапевт объяснила, как реагировать на оскорбительные шутки

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Человек, который слышит едкие и оскорбительные шутки о себе, получает повод задуматься о том, стоит ли ему дальше продолжать общение с такими токсичными людьми. Об этом рассказала психотерапевт, руководитель одного из центров ментального здоровья в Реутове Надежда Панова.

— Традиционно 1 апреля считается днем шуток, смеха и веселья. В среде близких, понимающих друг друга людей, которые заботятся о благоприятном душевном состоянии родных, это время часто становится поводом для обмена искрометными шутками. Однако не всегда первоапрельские забавы одинаково смешны для всех, — пояснила Надежда Панова.

Дискриминацией может стать юмор, нацеленный на национальность, возраст, пол или какие-то физические особенности человека, отмечает РИАМО. Психотерапевт также добавила, что нужно уметь видеть ту самую границу, когда повод заставить человека улыбнуться перестает приносить ему радость и, наоборот, ранит его. Для того чтобы сохранить душевное спокойствие, эксперт посоветовала тем, кто стал предметом подобных насмешек, ответить обидчикам про себя: «Кто как обзывается, тот сам так называется».

По ее словам, жестокие и глупые шутки на самом деле унижают своих авторов, так как они отражают их интеллектуальное и нравственное ничтожество. Поэтому объект насмешек должен задуматься, стоит ли ему продолжать общаться с этим человеком, считает Надежда Панова.

Если же «шутник» является важным человеком для обиженного, то возникшая ситуация является поводом для серьезного разговора, заключила психотерапевт.

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