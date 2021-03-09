Столичный психолог рассказала, что такое личные границы и как их отстаивать

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«Ты нарушаешь мои границы!» — можно услышать порой. Но не все понимают, что именно под этим имеется в виду. Как понять, где они проходят, что делать для их защиты, рассказывает психолог семейного центра «Хорошевский» Марина Рейн.

Исследуйте себя

Чтобы оберегать свои границы, нужно иметь представление о том, что такое ваше «я», какое именно пространство вы защищаете, что для вас важно, какие предпочтения, что допустимо, а что абсолютно неприемлемо.

Поэтому первоочередный момент в работе с границами личности — развитие рефлексии. Начать можно с выполнения простого упражнения: выпишите как можно больше ответов на вопрос «Кто я?». Проанализируйте свои роли, качества и характеристики. Вы можете быть женщиной, дочерью, сотрудницей, подругой, матерью. Характеристиками могут быть «творческая», «активная», «отзывчивая». Попробуйте написать хотя бы 20 определений — рассмотрите себя как многогранную личность, познакомьтесь с собой поближе.

Следующий важный вопрос о самом себе — «Что я сейчас чувствую?». Обратитесь к своим негативным эмоциям, назовите их, вспомните, когда вы с ними сталкиваетесь. Развивая способность осознавать и различать чувства, вы сможете понимать, что происходит в тех или иных ситуациях, узнаете себя лучше и тем самым сможете прочувствовать границы. К примеру, когда вы слышите негативные комментарии о своей внешности от незнакомых людей, вы испытываете сильную злость. Эта эмоция — индикатор пересечения вашей границы другим человеком, она указывает на неприемлемость подобной критики.

Говорите правильно

Перспектива отказать в чем-то человеку, особенно близкому, или же высказать претензию «со мной так нельзя» может быть пугающей для многих. «Как я могу взять и отказать кому-то? Я же не злая эгоистка», — частая фраза клиентов, которые только начинают учиться защищать собственные границы.

Ваши посылы должны исходить из личных ощущений, переживаний и желаний, а не попыток прочитать мысли и желания другого. Избегайте оскорблений, озвучивайте реальные факты, ваши переживания и пути решения.

В семейный центр на консультацию психолога обратилась мама с дочерью-подростком. Девочка испытывала затруднения из-за того, что ей приходилось выполнять домашнее задание за свою подругу. Но отказать она ей не могла, потому что боялась разрушить дружбу. В работе с подростком удалось переформулировать ее изначальное недовольство: «Ты вечно скидываешь на меня свою домашнюю работу»; «Мне сложно делать за тебя всю работу, но я могу объяснить, как делать ее быстрее». С помощью таких формулировок получается отстаивать свои границы, сохраняя с окружающими хорошие взаимоотношения.

А как же люди?

Умение защищать свое «я», безусловно, — важный навык. Но стоит помнить о том, что каждый человек также обладает своими границами, к которым следует относиться с уважением. В некоторых неоднозначных сферах жизни, связанных с тактильными контактами или переживаниями в личной сфере, в первую очередь необходимо поинтересоваться у собеседника уместностью вмешательства. Умение задать вопрос о предпочтениях человека — основа бережного и уважительного отношения к границам чужого пространства.

Если вы замечаете, что сталкиваетесь с затруднениями в понимании и защите своих границ, то обращайтесь за помощью к психологам семейных центров. Специалисты помогут преодолеть сложности.

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