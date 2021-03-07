Ученые рассказали, как правильно мечтать

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Американские ученые из Университета Флориды выяснили, что многие люди не умеют погружаться в собственные мысли ради удовольствия, то есть мечтать.

К такому выводу исследователи пришли после эксперимента, в котором участникам предложили осмысленно подумать о чем-то приятном. Оказалось, что испытуемым труднее, мечтать, чем думать о повседневных делах.

— Мы были сбиты с толку. Участникам было тяжело. Им и в голову не приходило, что они могут использовать свое время для того, чтобы насладиться собственными мыслями, — рассказал профессор психологии Университета Флориды, доктор философии Эрин Вестгейт.

Специалисты отметили, что приятные мысли очень важны. Они улучшают общее самочувствие и настроение, а также повышают терпимость к боли, спасают от скуки и одиночества.

Ученые рассказали, как освоить умение думать ради удовольствия. Нужно найти темы, на которые было бы приятно помечтать. Это могут быть будущие достижения или просто приятные мысли. Главное, чтобы это приносило удовольствие.

По словам исследователей, следует выбрать время и помечтать. Например, во время утреннего душа или перерыва на работе. Если человек немного помечтает на работе, то это отлично снимет стресс, сообщается в журнале Emotion.

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