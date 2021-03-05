Специалист Московской психологической службы рассказала о лучшем средстве от профессионального выгорания

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Форум психологической помощи был создан в Москве в 2014 году, чтобы поддерживать людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, испытывающих эмоциональный дискомфорт, личностные проблемы, трудности во взаимодействии с окружающими, переживающих семейные конфликты, рабочие неурядицы или ухудшение здоровья. Каждый месяц туда приходят сотни сообщений от тех, кому нужна поддержка. А читает их и помогает разобраться в ситуации специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина. Более пяти лет она посвятила медицине, но психология помогла ей гораздо глубже взглянуть на то, как устроен человек. Подробнее о том, как складывался ее профессиональный путь, читайте в нашем материале.

Из медицины в психологию

Екатерина Игонина признается, что к психологии пришла не сразу. В детстве она обожала животных и биологию, даже думала о том, чтобы стать ветеринаром. В итоге с самоопределением помогли родители, после девятого класса девушка пошла в медучилище изучать лабораторную диагностику и стала фельдшером-лаборантом.

Ей очень нравилось учиться, развиваться и постигать новое, поэтому, проработав несколько месяцев, она начала учебу уже в медицинском институте.

— Я вновь выбрала лабораторную диагностику. Мне нравилось это направление возможностью в любой момент все перепроверить, добиться точных результатов, помочь в постановке диагноза и не навредить человеку. Так вышло, что меня с детства и на протяжении всей жизни сопровождают очень серьезные проблемы со здоровьем. И я хорошо понимала, какая ответственность лежит на врачах, — рассказывает она.

Именно работа в медицине подтолкнула ее к поиску ответов на непростые вопросы: «Почему одни болеют, а другие нет?»; «Как можно влиять на выздоровление?», «Всегда ли врач может помочь человеку?».

— Проработав около пяти лет в медицине, я поняла, что она не дает ответов на все вопросы. В какой-то момент я поняла, что хочу разобраться более подробно, что же такое человек, каковы его возможности. Так и начался мой путь в психологии, — отмечает она.

Боевое крещение детским садом

Так она вновь оказалась на студенческой скамье, на этот раз в Московском городском педагогическом университете, на факультете психологии. Первым местом работы и настоящей проверкой на прочность стала дошкольная гимназия. Начинающего специалиста определили на адаптацию в ясли.

— Мне очень повезло с коллективом, была замечательная атмосфера, поддержка. Конечно, с малышами работать непросто. Они очень скучают по родителям, часто плачут, капризничают. Порой сердце разрывается видеть, как тяжело ребенку привыкнуть быть без родителей. Особенно сложное время — тихий час. Как сейчас помню малыша, который горько плакал, сидя на кроватке, а я пыталась его утешить. Конечно, у меня были и развивающие занятия во всех группах: мы знакомились с чувствами, рисовали, играли. Всегда с теплом вспоминаю об этом периоде, — рассказывает собеседница.

Новый виток

К сожалению, через некоторое время Екатерину подвело здоровье, обострились старые заболевания. Около двух лет ей пришлось провести дома, практически не вставая с кровати. На помощь от плохих мыслей вновь пришла работа. На этот раз ей предложили писать статьи для журнала Московской службы психологической помощи «Психология для жизни».

— На тот момент я чувствовала, что имею определенный багаж знаний и опыта, но сомневалась, смогу ли достойно поделиться. Написала пять достаточно больших статей, меня похвалили! Так я и нашла свое место работы, где с удовольствием тружусь и сейчас. А чуть позже мне доверили вести форум психологической помощи, — отмечает она.

Возможность рассказать и быть услышанным

Форум — удобная площадка для людей, которые по каким-то причинам не обращаются к психологу: боятся, стесняются. Там они не только получают ответ специалиста, но и общаются с другими людьми, которые уже пережили подобные ситуации.

— Если человек написал на форум, значит, он хочет быть услышанным, высказать свои мысли, которые, возможно, больше некому озвучить или неудобно. Это возможность поговорить с кем-то, пообщаться с единомышленниками. Причем для этого не надо куда-то записываться, выходить из дома, смотреть незнакомому человеку в глаза, рассказывать о себе вещи порой неудобные, интимные и в принципе тяжело формулируемые, — рассказывает специалист.

Она отмечает, что сообщения на форум поступают очень разные. Иногда это открытый призыв о помощи, своего рода крик отчаяния того, у кого случилась беда, с которой он не может справиться. Или описание критической ситуации, в которую попал человек, с просьбой подсказать, как в ней разобраться. Очень часто люди рассказывают о своей жизни, мыслях и чувствах, относящихся к поиску ее смысла. Порой сообщения, касающиеся любви, дружбы, поведения с коллегами или в семье, содержат конкретный вопрос с просьбой к психологу так же конкретно ответить, что предпринять в той или иной ситуации.

Например, как быть, если узнал об измене партнера, который пока об этом не догадывается? Или что делать, когда поиски работы длятся бесконечно, а все финансовые накопления закончились? Бывают вопросы и философского толка, сообщения-размышления или критика каких-то явлений, влияющих на эмоциональное состояние человека. Много внимания уделяют посетители и вопросам воспитания детей, общению с пожилыми членами семьи, острым и затяжным конфликтам и их разрешению.

— Другой частый повод обращения за психологической поддержкой — депрессии и депрессивные состояния, переживание горя и потерь, суицидальные мысли. Есть те, кому достаточно просто высказаться один раз, а с некоторыми посетителями я веду длительную переписку. Стараюсь задавать грамотные наводящие вопросы, чтобы помочь человеку разобраться в ситуации. Конечно, я не имею права навязываться и должна соблюдать определенные рамки. Но стараюсь быть не только специалистом, но и обычным человеком. Форум учит меня не только применять профессиональные методики, но и выстраивать комфортный, расслабленный разговор. Я стремлюсь к максимальному пониманию и искренности, — рассказывает она.

Игонина признается, что бывает непросто, она устает, но профессионального выгорания никогда не испытывала.

— Мне кажется, лучшее средство от профвыгорания — любовь и искренний интерес к делу, которым ты занимаешься. И не стоит забывать про любимое хобби, радовать себя. Например, я обожаю вышивать. Это очень успокаивает. А еще у меня две любимых собаки и три кота. Из недавнего увлечения — орхидеи, уже 85 цветов дома. Конечно, я много занимаюсь здоровьем, физкультурой. Это обязательный пункт, который помогает держать себя в тонусе. Я невероятно благодарна, что у меня есть возможность работать и помогать людям. Читая о том, что пишут посетители форума, я лучше начинаю понимать, что происходит во мне. Это дает невероятную силу, уверенность, придает и моей жизни смысл, — заключила она.

СПРАВКА

Форум — это дистанционная психологическая помощь, возможность изучить ту или иную проблему по обсуждаемым кейсам и темам. Форум также позволяет напрямую пообщаться с людьми, пережившими или переживающими схожие состояния и проблемы.

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