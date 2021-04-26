«Служба занятости — моя судьба»: история сотрудницы центра «Моя работа»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

19 апреля 1991 года был принят закон о занятости населения и об основании государственной службы занятости. Этот день по праву считается профессиональным праздником для тех, кто помогает людям найти работу.

В Москве с начала 2020 года работу нашли рекордные 208 тысяч москвичей. О том, как менялась служба занятости, из первых уст рассказывает Людмила Александровна Лындина, главный специалист отдела мониторинга и квотирования рабочих мест московского центра занятости населения «Моя работа». Она помогает людям с поиском подходящих вакансий уже почти 28 лет.

Начало пути: рабочая профессия и жестовый язык

Труд рабочего человека знаком Людмиле Лындиной не понаслышке: свой путь она начинала прядильщицей на легендарной хлопчатобумажной фабрике имени М. В. Фрунзе. Вечерами училась на энергомеханическом факультете Московского текстильного института, стала мастером электроцеха.

— Проработала в текстильной промышленности я более 10 лет, впервые узнала о проблемах людей с ограниченными возможностями здоровья. Более половины работников предприятий Мостекстильпрома имели инвалидность, в основном — из-за нарушений слуха. Проводить инструктаж по охране труда было непросто. Ткачихи, которые умели читать по губам, передавали информацию своим подругам жестами. Потом я и сама многое могла «сказать» руками, общалась с девушками напрямую, вникала в их проблемы, помогала, чем могла. В дальнейшем все эти навыки очень пригодились в моей новой работе. Но тогда я и подумать не могла, что свяжу свою судьбу со службой занятости, — рассказала Людмила Александровна.

Крутой поворот

1990-е годы были трудными: закрывались фабрики, заводы, учреждения. Новая служба занятости для многих людей, потерявших работу, стала настоящим спасением.

— А для меня — отправной точкой долгого профессионального пути, — отметила она. — В 1993 году я стала ведущим специалистом черемушкинского отделения трудоустройства.

На первом этаже жилого дома было несколько комнат, в каждой по два–четыре стола, старенькие компьютеры. Документы заполнялись вручную, перевозили их из учреждения в учреждение на своих двоих, сколько километров отшагал каждый сотрудник — не сосчитать.

— В основном к нам обращались научные работники, инженеры. Бывало — профессора, академики, ведь в районе было много институтов, НИИ, конструкторских бюро. Соискателям мы честно говорили, что вакансий для специалистов с высшим образованием нет. Те, кто реально и трезво оценивал ситуацию, шли по нашему направлению переучиваться на бухгалтеров, в рабочие профессии. Соискатели тогда были уважительны, нацелены на трудоустройство и понимали, что без помощи «Центра занятости — Биржи труда города Москвы» (так тогда называлась наша служба) не найдут работу. Единицы становились «профессиональными безработными», у кого был источник существования. Ведь через год пособие по безработице прекращали выплачивать, а на учете можно было стоять и дальше, — поделилась Людмила.

В середине 90-х служба начала активно развиваться, оказывалось больше услуг, открывались новые отделы. Людмила в то время перешла в отдел формирования спроса на рабочую силу управления рынка труда комплекса занятости. Новое направление было очень интересным и перспективным: оказание финансовой помощи организациям и предприятиям, создающим рабочие места для людей с инвалидностью. Через два года будет разработан и принят закон города Москвы о квотировании рабочих мест, а в 1998-м он вступит в силу.

— В эти годы по направлению комитета труда и занятости я вместе с другими специалистами и руководителями отделов и центров занятости учились в РЭА имени Г. В. Плеханова по специальности «управление персоналом». Эта учеба дала не просто второе высшее образование, а эффективные знания и инструменты для работы в современных условиях, — рассказала она.

«На работу шли как в зону боевых действий»

В 1995 году Людмиле предложили возглавить отдел трудоустройства «Варшавский». Ситуация с безработицей была крайне тяжелой. На весь Южный округ — всего два отдела. 29 сотрудников шли на работу буквально как в зону боевых действий: горели костры, их зажигали безработные, с ночи занимая очередь на прием.

— Мы старались принять как можно больше соискателей, но физически с таким потоком справиться было очень трудно. Со временем открылись другие отделы: «Нагорный», «Братеевский», «Автозаводский», «Южный». Стало значительно легче, — добавила она.

Несмотря на все трудности, это время она вспоминает с теплотой: коллектив был дружным, все праздники отмечали вместе, поддерживали друг друга. Многие сотрудники ее отдела и сегодня успешно работают в службе занятости.

— Мы всегда на связи. Вспомнился такой момент из того времени: при строительстве Третьего кольца наш центр попал в зону сноса. В итоге нам построили прекрасный центр на 5-й Кожуховской улице. На открытие мы пригласили женский джазовый коллектив, танцевали до упаду, радовались, — поделилась Людмила.

Уметь «сложить пазл»

В 2003 году Людмила Лындина возглавила территориальный отдел квотирования Юго-Западного административного округа, а с декабря 2016 года и до настоящего времени является его главным специалистом.

— Я всегда открыта новому. Надеюсь, мой опыт, знания еще долгие годы будут полезны, но и сама не позволяю себе снижать планку. Главное для сотрудника службы занятости — доброе сердце, конечно. А еще нужны крепкие знания, ведь необходимо держать в голове большой объем информации о рынке труда и его запросах, о тех, кто ищет работу, и уметь в нужный момент из этих двух потоков извлечь нужную информацию, сложить нужный пазл. Это важнейшее умение — соединить запрос работодателя и запрос соискателя. Можно сказать, в этом глобальный смысл нашей профессии, — считает она.

Столичная служба занятости переживала разные времена, и Людмила была тому свидетелем и участником этого. Но неизменным оставалась помощь людям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях. Самые яркие, стремительные и глобальные преобразования начались в 2019 году. Московская служба вырвалась в своих устремлениях вперед, стала драйвером перемен.

Эффективность взятого курса преобразований и перемен прошла проверку в 2020 году в период пандемии.

— Мы не остановились, сумели в новом для всех дистанционном режиме сохранить и нарастить темпы работы, даже расширить спектр оказываемых услуг. Весной 2020 года многие мои коллеги и я вышли на фронт-линию, на разбор заявок, количество которых буквально зашкаливало с первых дней удаленного приема. Все силы были направлены на максимальное трудоустройство потерявших работу людей. И результат оказался достойным. Всей командой службы занятости нам удалось трудоустроить рекордное количество человек — 208 тысяч, — отметила она.

Сейчас Людмила и ее коллеги вернулись на свои рабочие места, трудятся в прекрасных условиях, в новых современных офисах, встроены в глобальную систему жизнеобеспечения Москвы и москвичей.

— Наш отдел постоянно ведет переговоры с бизнесом для расширения и актуализации базы вакансий. Сегодня на платформе службы занятости представлено более 350 тысяч предложений для специалистов с различным опытом и квалификацией, — добавила она. — Наша служба находится в эпицентре событий. И осознавать свою к ней причастность – гордо. Что мне помогает держать себя в форме? Любимая работа, семья и… йога, которая вошла в мою жизнь более 12 лет назад. Каждое утро начинается с занятий. Йога помогла оставаться в прекрасной эмоциональной и физической форме и выдержать долгий период изоляции, не потереть работоспособность, интерес к работе, к жизни.

Читайте также: Москвичи смогут узнать график отключения горячей воды с помощью нового сервиса