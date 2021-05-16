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Проходку тоннелей БКЛ завершат в Москве до конца года
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Проходку тоннелей БКЛ завершат в Москве до конца года

Юлия Павлушова

Город

Девять станций Большой кольцевой линии столичного метрополитена планируют ввести в эксплуатацию до конца текущего года. Новые маршруты соединят север и северо-запад города. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

К этому же сроку откроют движение на 70 процентах БКЛ. Андрей Бочкарев уточнил, что вместе со станциями «Кунцевская» и «Терехово» западного участка линии могут запустить станцию «Давыдково», которая входит в юго-западный участок, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Также до конца 2020 года запланировано завершение строительства станций «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Калужская», «Зюзино» и реконструкции «Каховской».

Ранее карты «Тройка» с «оживающей» картиной Руссо поступили в продажу в московском метро.

Читайте также: Радиальные линии метро не будут перекрывать в Москве для строительства БКЛ до конца года

МетроБКЛАндрей Бочкарев
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