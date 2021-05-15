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Радиальные линии метро не будут перекрывать в Москве для строительства БКЛ до конца года
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Радиальные линии метро не будут перекрывать в Москве для строительства БКЛ до конца года

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, метро Дубровка Карта всех событий

Участки радиальных линий столичного метрополитена не будут перекрывать для строительства Большой кольцевой линии до конца 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, ограничения на участке «Дубровка» — «Волжская» были связаны с проходкой тоннеля в зоне действующей станции «Печатники». Временное прекращение движения было необходимо для обеспечения безопасности перевозок.

— До конца года перекрытий каких-либо линий больше не будет: мы для БКЛ завершили прохождение под радиальными направлениями, и больше в этом необходимости нет, — цитирует заммэра агентство городских новостей «Москва».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о досрочном открытии участка Люблинско-Дмитровской линии метро. Он пояснил, что строители закончили проходку двухпутного тоннеля Большой кольцевой линии под станцией «Печатники» раньше срока. За время строительных работ специалисты обновили пассажирскую инфраструктуру. В частности, сделали косметический ремонт, отремонтировали путь и промыли облицовку вестибюлей.

Участок между станциями «Дубровка» и «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена был закрыт для прокладки тоннеля Большой кольцевой линии подземки с 1 мая. Сообщалось, что участок будет недоступен для пассажиров вплоть до 23 мая. Однако его открыли на 9 дней раньше.

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Метрорадиальная линия метроМосква
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