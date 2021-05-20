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Проектирование проблемного ЖК в ТАО завершат до конца 2021 года
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Проектирование проблемного ЖК в ТАО завершат до конца 2021 года

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, поселение Краснопахорское Карта всех событий

Обследование и проектирование проблемного жилого комплекса «Остров Эрин» завершат до конца 2021 года. Об этом рассказал генеральный директор Московского фонда защиты прав дольщиков Александр Гончаров.

Жилой комплекс планируют построить в поселении Краснопахорском. Результатом обсуждений должно стать положительное заключение экспертизы.

Гончаров отметил, что в настоящее время права на строительство перешли фонду, поэтому специалисты готовятся выбирать проектировщиков на конкурсной основе.

— Длительная процедура передачи была связана с обжалованием со стороны кредиторов и некоторых участников долевого строительства, а также с наложенными арестами на объект и наличием притязаний у Агентства по страхованию вкладов, — пояснил Гончаров.

По его словам, конкурс на проектирование объявят во втором квартале 2021 года. Напомним, в феврале 2020 года власти приняли решение о финансировании достройки жилого комплекса.

Ранее сообщалось, что модернизацию газовых сетей проведут в четырех районах Москвы.

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