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Строительство школы на 300 учеников завершилось в Крылатском
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин  

Строительство школы на 300 учеников завершилось в Крылатском

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Рублёвское шоссе, 70с4 Карта всех событий

В Крылатском завершилось строительство школы на 300 мест. Об этом рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Объект площадью 6,7 тысячи квадратных метров возвели по адресу Рублевское шоссе, дом 70, строение 4. В здании организовали классы начальной и средней школы, музыкальный и спортивный залы, столовую, библиотеку и другие кабинеты.

Кроме того, специалисты благоустроили территорию возле школы. Возле здания проложили пешеходные дорожки, организовали площадки для отдыха, игр и занятий спортом.

Уточняется, что школу построил инвестор, который передаст объект городу. Войстратенко уточнил, что все этапы строительства контролировали специалисты центра экспертиз по заданию Мосгосстройнадзора, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что детский сад на 140 мест достроили в Люблине.

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