Модернизацию газовых сетей проведут в четырех районах Москвы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северный административный округ, улица 8 Марта, 12 Карта всех событий

Реконструкцию газовых сетей планируют провести в четырех районах Москвы. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в четверг, 20 мая.

По ее словам, модернизация необходима для обеспечения безопасности при эксплуатации сети.

— Модернизация газовой системы одна из особо значимых сфер для города. Важно поддерживать бесперебойную работу газопровода в столице и вовремя производить ремонтные и строительные работы, — отметила Юлиана Княжевская.

В Измайлове специалисты реконструируют газовые сети протяженностью 800 метров на 1-й Прядильной и 2-й Прядильной улицах. Кроме того, газопровод длиной 1,4 тысячи метров модернизируют в Северном Бутове, а в районах Савеловский и Аэропорт реконструируют сети протяженностью 2,3 тысячи метров.

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