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Началось восстановление кирпичной облицовки дома на Новинском бульваре
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Началось восстановление кирпичной облицовки дома на Новинском бульваре

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Новинский бульвар, 15 Карта всех событий

Коммунальщики начали восстанавливать кирпичную облицовку жилого дома на Новинском бульваре в Москве. Об этом говорится в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы в пятницу, 21 мая.

Объект расположен по адресу Новинский бульвар, 15. Специалисты выявили на стене дома отслоение участка кирпичной облицовочной кладки, пояснили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что дефекты на фасаде дома не представляют угрозы несущей способности стены здания.

Ранее стало известно, что промзону Чертаново площадью 8,56 гектара реорганизуют в Москве.

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