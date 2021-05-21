Началось восстановление кирпичной облицовки дома на Новинском бульваре

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Россия, Москва, Новинский бульвар, 15 Карта всех событий

Коммунальщики начали восстанавливать кирпичную облицовку жилого дома на Новинском бульваре в Москве. Об этом говорится в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы в пятницу, 21 мая.

Объект расположен по адресу Новинский бульвар, 15. Специалисты выявили на стене дома отслоение участка кирпичной облицовочной кладки, пояснили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что дефекты на фасаде дома не представляют угрозы несущей способности стены здания.

Ранее стало известно, что промзону Чертаново площадью 8,56 гектара реорганизуют в Москве.

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