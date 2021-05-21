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Жители трех домов в Северном Бутове переедут по программе реновации в 2021 году
Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

Жители трех домов в Северном Бутове переедут по программе реновации в 2021 году

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Феодосийская улица, 7/1 Карта всех событий

Жители трех домов в районе Северное Бутово начнут переезжать в новостройку по программе реновации в третьем квартале 2021 года. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Новый трехсекционный дом, куда смогут переехать более 500 москвичей, расположен по адресу Феодосийская улица, дом 7/1. В новостройку будут переселяться жители домов 3, 5 и 7 на Феодосийской улице.

В построенном здании организовали 51 однокомнатную квартиру, а также 145 двухкомнатных и 34 трехкомнатных квартиры.

— Ожидается, что программу реновации в районе Северное Бутово мы завершим еще на первом этапе программы реновации, — подчеркнул Сергей Левкин.

Всего в районе планируют переселять по программе реновации около 900 москвичей из шести жилых домов.

Ранее стало известно, что промзону Чертаново площадью 8,56 гектара реорганизуют в Москве.

Читайте также: Стали известны планы МИИТ о передаче заброшенного дома на юге Москвы

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