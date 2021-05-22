Более 20 новых микроавтобусов социального такси запустили в Москве

Фото: Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

В Москве появились 24 новых микроавтобуса социального такси для маломобильных пассажиров. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

До конца 2021 года власти выпустят на московские дороги еще 20 микроавтобусов. Всего в столице для маломобильных граждан будут работать более 170 машин.

— Мы хотим, чтобы каждый житель города имел доступ к безопасному, надежному и комфортному транспорту, и будем и дальше развивать доступную среду. Таким образом, Москва еще раз подтвердит звание города с самой развитой безбарьерной средой в России, — отметил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

По его словам, поставка новых микроавтобусов позволит увеличить количество поездок на социальном такси на 30–35 процентов. В год маломобильные граждане смогут осуществлять свыше 150 тысяч поездок.

Ранее сообщалось, что граффити-поезд будет курсировать в столичном метро до середины сентября.

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