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Началось благоустройство улицы Красная Пресня и Звенигородского шоссе
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Началось благоустройство улицы Красная Пресня и Звенигородского шоссе

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Красная ПресняКарта всех событий

В Москве началось благоустройство улицы Красная Пресня и Звенигородского шоссе. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства столицы в субботу, 22 мая.

В рамках программы благоустройства специалисты уберут в подземные коллекторы около 17 тысяч метров кабельных линий, установят свыше 320 кабельных колодцев, проложат более 200 метров ливневой канализации, а также обновят асфальт на проезжей части.

На улице Красная Пресня и на Звенигородском шоссе появится 13 новых остановочных павильонов, девять станций велопроката и пять станций аренды самокатов.

Также там сохранят все зеленые насаждения и дополнительно высадят 70 новых деревьев-крупномеров — липы, клены, рябины, декоративные яблони. Кроме того, будет высажено 1,3 тысячи кустарников.

— Зеленые насаждения отделят тротуары от проезжей части, создав тихую и безопасную пешеходную зону, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на время работ предусмотрено ограничение движения транспорта на крайних полосах с каждой стороны улицы.

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