Сезонные работы по обследованию зеленых насаждений начались в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве начали проводить сезонные работы по обследованию зеленых насаждений. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, работники коммунальных служб будут обследовать более десяти тысяч деревьев и 17 тысяч кустарников, которые находятся на 130 площадках постоянного наблюдения.

— Специалисты измерят их параметры — высоту, диаметр ствола, проекцию кроны, оценят жизнеспособность, декоративные качества, проверят на наличие болезней, вредителей и механических повреждений, — пояснил Петр Бирюков.

Он отметил, что полученные во время анализа данные будут проверять, чтобы составить «целостную картину» о состоянии насаждений в Москве.

Уточняется, что информацию будут фиксировать в специальных ведомостях, а также на карте-плане. У каждого растения будет свой порядковый номер для быстрой идентификации.

Ранее стало известно, что промзону Чертаново площадью 8,56 гектара реорганизуют в Москве.

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