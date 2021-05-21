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Москвичей предупредили о сильных порывах ветра в пятницу
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Москвичей предупредили о сильных порывах ветра в пятницу

Анастасия Волоснова

Город

В Москве в пятницу, 21 мая, ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Об этом говорится в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

В ведомстве отметили, что в столицу 21 мая придет облачность, местами будет идти небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в пятницу опустится до плюс 19 градусов.

Ветер с порывами до 15 метров в секунду может представлять опасность для москвичей. В ведомстве призвали жителей столицы быть внимательнее на улицах.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра.

Читайте также: Синоптик перечислил регионы, жителям которых грозит опасное солнце

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