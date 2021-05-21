Синоптик перечислил регионы, жителям которых грозит опасное солнце

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В ряде российских регионов в ближайшие несколько дней ожидается опасно высокий уровень ультрафиолетового излучения. Об этом в пятницу, 21 мая, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Как уточнил синоптик, в воскресенье, 23 мая, показатель достигнет значения шесть-семь (соответствует высокому уровню излучения) в Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областях. Также опасное солнце прогнозируют во всех субъектах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Кроме того, в пятницу, 21 мая, ультрафиолетовый индекс на юге Краснодарского края и в северо-кавказских республиках может достичь восьми — это очень высокое значение.

Опасное солнце ожидается также в Пензенской, Ульяновской, Оренбургской, на юге Саратовской областей, в Еврейском автономном округе и на юге Хабаровского края в воскресенье. В регионах Горного Алтая индекс опасного излучения будет достигать очень высоких значений 23 и 24 мая.

На юге Челябинской и Курганской областей в ближайшие дни индекс ультрафиолетового излучения будет достигать шести-семи единиц, цитирует Вильфанда ТАСС.

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