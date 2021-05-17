Кардиолог дал советы, как уберечь здоровье в жаркую погоду

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Резкое увеличение температуры может сказаться на людях, которые страдают сердечными заболеваниями. Как обезопасить себя в 30-градусную жару, рассказал доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Конев.

— Во-первых, нужно ограничить пребывание на открытом солнце, особенно в часы с 12:00 до 17:00. В это время светило самое горячее, — пояснил кардиолог.

Он также рекомендовал подбирать соответствующую одежду, желательно из естественных тканей и в светлых тонах. Помимо этого, эксперт не советует дачникам работать на огороде в дневные часы. Особенно привычные нагрузки должны сократить пожилые люди, отмечает телеканал 360. Работать лучше всего сидя, используя наколенники или стульчик.

— Вместе с тем нужно соблюдать водный режим, если нет противопоказаний, сердечно-сосудистых заболеваний, которые связаны с недостаточностью кровообращения, — добавил Юрий Конев.

Врач также рекомендовал посоветоваться с лечащим врачом по поводу приема лекарственных средств в жаркую погоду.

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