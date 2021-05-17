Более 30 градусов жары впервые за сезон зафиксировали в Москве 17 мая

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Впервые за этот сезон температура воздуха в Москве превысила 30 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в понедельник, 17 мая.

— В Москве впервые в сезоне наступила 30-градусная жара. Воздух прогрелся до плюс 30,3 (градуса — прим. «ВМ») к 16 часам на базовой станции ВДНХ, — приводит слова синоптика РИА Новости.

Ранее сообщалось, что температурный рекорд за последние 70 лет был побит в Москве 17 мая.

Читайте также: Москвичам пообещали до 32 градусов тепла 18 мая