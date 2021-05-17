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Температурный рекорд за последние 70 лет был побит в Москве 17 мая
Фото: Анна Быкова

Температурный рекорд за последние 70 лет был побит в Москве 17 мая

Иван Юминов

Город

Температурный рекорд за последние 70 лет был побит в Москве в понедельник, 17 мая. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Столбики термометров на метеостанции на ВДНХ поднялись до 27,5 градуса. Таким образом был побит рекорд, установленный в городе в 1958 году: тогда воздух прогрелся до 27,1 градуса.

Наибольшая температура в этот день в Москве фиксировалась в 1897 году: тогда она поднялась до 31 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Ранее сообщалось о том, что «оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Москве на 18 мая.

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