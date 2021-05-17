«Оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Москве на 18 мая

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Гидрометцентр продлил «оранжевый» уровень погодной опасности в столице из-за очень высокой температуры на вторник, 18 мая.

— «Оранжевый» — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба, — говорится в сообщении на сайте организации.

Период аномальной жары обозначен с 11:00 до 17:00. Уточняется, что в это время температура воздуха повысится до 32 градусов.

Ранее синоптики сообщили о приходе в столицу «сиреневой» жары.

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