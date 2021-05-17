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Синоптики сообщили о приходе в столицу «сиреневой» жары
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Синоптики сообщили о приходе в столицу «сиреневой» жары

Полина Долганова

Город

Аномальная для мая жара приходит в столичный регион в период цветения сирени. Об этом сообщает портал «Метеоновости» в понедельник, 17 мая.

— В мае жители столичного региона привыкли ждать «черемуховые» холода, а в Москву приходит «сиреневая» жара, — уточняется в сообщении.

Отмечается, что синоптическая ситуация заметно поменялась. В настоящее время жаркий циклон, пришедший из Поволжья, преградил путь в Москву и область фронтальным разделам и ливням с грозами.

Именно блокирующий процесс восточного вихря, который мощно развился в средней и верхней тропосфере, станет причиной аномальной жары в Москве в предстоящие несколько дней.

Синоптики уточнили, что горячий воздух пришел в столицу с Иранского нагорья и из астраханских степей.

Ранее сообщалось, что уровень погодной опасности в Москве повысился до «оранжевого» в понедельник, 17 мая.

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