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«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве из-за жары
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве из-за жары

Полина Долганова

Город

Уровень погодной опасности в Москве повысился до оранжевого уровня в понедельник, 17 мая. Соответствующая информация следует из данных, опубликованных на официальном сайте Гидрометцентра.

Так, с 11:00 до 18:00 в столице ожидается сильная жара. Температура воздуха прогреется до плюс 30 градусов.

Уточняется, что «оранжевый» уровень опасности свидетельствует о возможности стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, как уберечься от жары. Рекомендуется ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки до минимума. Надевать стоит легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, обязательно пользоваться головным убором, солнцезащитными очками и зонтиками. Кроме того, следует пересмотреть рацион.

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