Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Роспотребнадзор рассказал, как уберечься от жары
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Роспотребнадзор рассказал, как уберечься от жары

Татьяна Плотникова

Общество

В Роспотребнадзоре дали ряд рекомендаций, которые помогут избежать негативных последствий при наступлении жаркой погоды.

В ведомстве предупредили, что чрезмерно высокие температуры воздуха способны приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев — к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья. Особенному риску подвергаются дети и пожилые люди.

В жару лучше всего ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки до минимума. Носить рекомендуется легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, обязательно пользоваться головным убором, солнцезащитными очками и зонтиками.

Кроме того, следует пересмотреть рацион. В жаркое время лучше отказаться от жирной еды, свести к минимуму потребление мяса, заменить его рыбой или морепродуктами, предусмотреть снижение количества копченых, жареных и скоропортящихся продуктов.

Чтобы не допустить обезвоживание в жару, важно употреблять не менее !,5 литра жидкости ежедневно: чая, минеральной воды, морса, кисломолочных напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков. При этом от газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетиков и алкоголя лучше отказаться.

Поездки в транспорте стоит ограничить или перенести на утро либо вечер, когда жара спадает. В течение дня, по возможности, рекомендуется принять прохладный душ.

При посещении магазинов Роспотребнадзор советует выбирать те, где обеспечивается оптимальный температурный режим, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что температура в столице может подняться до аномальных отметок во вторник, 18 мая. Днем ожидается плюс 29–31 градусов. Это на семь градусов выше июльской нормы.

Читайте также: Вирусолог объяснил всплеск коронавируса после майских праздников

Роспотребнадзоррекомендации Роспотребнадзоражара
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Юбилей Михаила Булгакова: время говорить о любви

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Взять и поделить: как сделать так, чтобы вакцины хватило всем

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Работа для молодежи: нужно дать подросткам шанс

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Смысл земных страданий

Михаил Краснов
Михаил Краснов

Научитесь понимать язык сорняков

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьмите сканер, нажмите кнопку: как стереть воспоминания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От венка до вина: главные майские цветы

Все мнения
О проекте