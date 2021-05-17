Роспотребнадзор рассказал, как уберечься от жары

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В Роспотребнадзоре дали ряд рекомендаций, которые помогут избежать негативных последствий при наступлении жаркой погоды.

В ведомстве предупредили, что чрезмерно высокие температуры воздуха способны приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев — к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья. Особенному риску подвергаются дети и пожилые люди.

В жару лучше всего ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки до минимума. Носить рекомендуется легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, обязательно пользоваться головным убором, солнцезащитными очками и зонтиками.

Кроме того, следует пересмотреть рацион. В жаркое время лучше отказаться от жирной еды, свести к минимуму потребление мяса, заменить его рыбой или морепродуктами, предусмотреть снижение количества копченых, жареных и скоропортящихся продуктов.

Чтобы не допустить обезвоживание в жару, важно употреблять не менее !,5 литра жидкости ежедневно: чая, минеральной воды, морса, кисломолочных напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков. При этом от газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетиков и алкоголя лучше отказаться.

Поездки в транспорте стоит ограничить или перенести на утро либо вечер, когда жара спадает. В течение дня, по возможности, рекомендуется принять прохладный душ.

При посещении магазинов Роспотребнадзор советует выбирать те, где обеспечивается оптимальный температурный режим, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что температура в столице может подняться до аномальных отметок во вторник, 18 мая. Днем ожидается плюс 29–31 градусов. Это на семь градусов выше июльской нормы.

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