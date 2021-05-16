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Температура в Москве может побить рекорд 124-летней давности
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Температура в Москве может побить рекорд 124-летней давности

Юлия Павлушова

Город

Температура в столице может подняться до аномальных отметок во вторник, 18 мая. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Новая неделя в Центральной России начнется с температурного фона, который примерно на 10 градусов выше многолетней нормы мая.

По прогнозу синоптиков, в Москве в ночь на понедельник потеплеет до плюс 11–13 градусов, а днем — до плюс 28–30 градусов. При этом в ночь на вторник воздух прогреется еще сильнее — до 15–17 градусов. А днем ожидается аномальная температура — плюс 29–31 градусов. Это на семь градусов выше июльской нормы.

Уточняется, что такой высокой температуры в мае на территории города не фиксировали с 1897 года. Рекордная отметка позапрошлого столетия — плюс 29,1 градуса.

Ранее сообщалось, что около 120 процентов от месячной нормы осадков выпало в Москве за первую половину мая.

Читайте также: Плюсы ударят по столице: москвичей предупредили о волне экстремальной жары

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