Плюсы ударят по столице: москвичей предупредили о волне экстремальной жары

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столичный регион на предстоящей неделе придет настоящая летняя погода с жарой до плюс 30 градусов. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщил метеоролог Александр Голубев. По его словам, некоторые температурные показатели побьют рекорды многолетней давности.

— На будущей неделе погода нас всех будет очень радовать. Что называется, плюсы ударят по столице, и температурный фон после дождливо-грозовой недели начнет расти как на дрожжах, — заметил Голубев.

По словам синоптика, с понедельника столбики термометров будут расти вверх, и ночные температуры достигнут плюс 16–18 градусов.

— Дневные показатели поднимутся до плюс 27–29 градусов. Такая погода ожидается в понедельник и во вторник, — отметил Голубев. — Это обусловлено тем, что гребень антициклона, который к нам пробьется из Казахстана, рассеет дождливые облака, и столица вместе с остальной Россией погрузится в температурный фон, соответствующий нормам начала июля.

По словам эксперта, аномальная жара, которая прокатится на ближайшей неделе практически по всем регионам страны, особенно будет ощущаться в среду, 19 мая.

— Именно этот день, как и обещали накануне синоптики, станет самым жарким в столице, который повторит небывалый солнцепек столетней давности. Столбики термометров достигнут рекордных для мая плюс 30 градусов в дневные часы, а ночь на среду тоже окажется самой теплой на неделе.

Однако на следующий день «раскаленную столицу» охладит переменная облачность и сильный дождь:

— В четверг, 20 мая, в городе посвежеет на целых 12–14 градусов. И дневной нормой станут показатели плюс 16–18 градусов, ветер будет дуть южный, умеренный, и практически по всей столице ожидаются проливные дожди.

Соответствующие условия сохранятся и 21 мая. Правда, температурный фон опустится еще на 2–3 градуса. Так, днем столицу ожидает 13–15 градусов с положительными показателями, а ночью — плюс 11–13.

Но ситуацию, по словам Голубева исправят выходные:

— В субботу, 22 мая, ситуация стабилизируется, и ясная погода вернется к нам пусть и с небольшими кратковременными дождями. При этом ночью ожидается плюс 11–13 градусов, а днем температурные показатели резко устремятся вверх и достигнут 19–23 градусов с отметкой «плюс».

Резюмируя, эксперт отметил, что период дождей еще вернется в российскую столицу, но не скоро.

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