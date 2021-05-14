Москвичам напомнили, как вести себя во время грозы

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Май у многих ассоциируется с теплой погодой, а главное — с грозами, которые будут нередким явлением погоды в ближайшие месяцы. Во второй половине пятницы гроза ожидается в столице с кратковременным дождем. В том, чего нельзя делать во время непогоды и как обезопасить себя от попадания молнии, разбиралась «Вечерняя Москва».

Как рассказали в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы, мощность грозы напрямую зависит от температуры воздуха: чем она выше, тем гроза сильнее. Главную угрозу для человека при этом явлении представляет молния. Чаще всего она попадает в высотные здания, трубы и деревья.

Попадание молнии в какое-либо строение и объект может не только привести к пожару или разрушениям, но еще и к травмам и гибели людей. Именно поэтому во время непогоды важно соблюдать ряд правил безопасности.

— В грозу рекомендуется отказаться от поездок на транспорте, не выходить на улицу и находиться дома. Стоит закрыть окна, двери, лучше выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы. И важно помнить, что не стоит подходить близко к окнам, — рассказали в департаменте.

Кроме того, если непогода застала на улице, нужно как можно скорее укрыться в ближайшем капитальном здании. Можно, например, зайти в подъезд дома, магазин, спуститься на парковку или в метро. Главное, чтобы укрытие не было шаткой или временной конструкцией. Гроза зачастую проходит с сильным ветром. Поэтому есть риск падения временного «убежища». Нельзя пережидать грозу и под деревьями, а также у стен, где они растут.

— Никогда не оставайтесь в водоеме или около него. Это опасно. Отойдите как можно дальше от берега, — добавили в департаменте.

Если гроза застала во время занятий спортом на открытом воздухе, например, на пробежке или велопрогулке, нужно немедленно прекратить их. Велосипед, самокат, мотоцикл и другие предметы из металла лучше оставить на улице, а самому укрыться. В крайнем случае, отойти от них.

В случае если гроза застала во время поездки на автомобиле и другого места для укрытия не находится, то нужно остановиться и переждать непогоду в машине, закрыв окна. Двигаться на автомобиле во время грозы опасно: плохая видимость на дороге, а вспышка молнии может ослепить водителя, что приведет к аварии.

— Не паркуйтесь под шаткими конструкциями, под деревьями. В случае необходимости сразу же звоните спасателям по номерам 101 и 112, — отмечают в департаменте.

Также особо подчеркивается, что при сильном ливне и подтоплениях дорог и переходов опасно самостоятельно преодолевать подтопленные участки.

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