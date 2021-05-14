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Синоптики предупредили о грозе в Москве 14 мая
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Синоптики предупредили о грозе в Москве 14 мая

Илья Ашуров

Город

Во второй половине дня в пятницу, 14 мая, в Москве ожидается кратковременный дождь с грозой. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По словам синоптика, количество осадков в разных местах города будет отличаться.

— Это тот случай, когда на одной стороне улицы будет идти дождь минут 5, а на другой ничего не будет, — цитирует Синенкова РИА Новости.

Добавляется, что во время грозы возможен порывистый ветер скоростью 4–9 метров в секунду. Также атмосферное давление опустится немного ниже нормы — до 745 миллиметров ртутного столба.

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