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Около 120 процентов от месячной нормы осадков выпало в Москве за первую половину мая
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Около 120 процентов от месячной нормы осадков выпало в Москве за первую половину мая

Евгения Владимирова

Общество

За первую половину мая в столице выпал 61 миллиметр осадков. Этот показатель составляет 120 процентов от месячной нормы. Об этом рассказал сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в воскресенье, 16 мая.

— В ближайшую десятидневку может выпасть еще 25 миллиметров, и тогда эта отметка поднимется до 86 миллиметров, это 170 процентов от месячной нормы. Май в этом году влажный, — передает слова синоптика РИА Новости.

Он отметил, что в субботу, 15 мая, в Москве столбики термометров впервые с начала месяца пересекли отметку плюс 25. Показатели температуры в этот день достигли плюс 26,2 градуса.

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