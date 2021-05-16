Москвичей предупредили о кратковременном дожде 16 мая

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В воскресенье, 16 мая, в Москве местами пройдет небольшой кратковременный дождь. По прогнозу синоптиков, температура воздуха в столице составит плюс 20–22 градуса, в Московской области воздух также прогреется до 22 градусов.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Местами возможны порывы до 14 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 50 процентов.

Содержание кислорода в приземном слое воздуха будет в пределах нормы, сообщили на портале «Метеоновости».

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