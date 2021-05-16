Вирусолог объяснил всплеск коронавируса после майских праздников

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Майские праздники могли сказаться на всплеске заболеваемости коронавирусной инфекцией в России, однако сложившаяся ситуация не столь критична. Так считает вирусолог, доктор медицинских наук, почетный вице-президент Российской академии естественных наук Виктор Зуев.

— Навредить майские праздники могли. Всякие события, которые характеризуются увеличенным скоплением людей, представляют определенный риск. Это совершенно очевидно. Пока большого перевеса в привитых и переболевших людях не наступило, эти события будут влиять на эти колебания, — объяснил Виктор Зуев.

По его мнению, когда в стране окажется большое число привитых граждан, все может быть по-другому. Кампания по вакцинации в России ведется активно. Как подчеркнул вирусолог, ситуация в РФ не является критической. Поэтому можно не сидеть по домам, отмечает ИА «НСН».

Тем временем врач общей практики, член Научного общества гастроэнтерологов России, член Европейской ассоциации по изучению печени (EASL) Ольга Шархун рассказала, что пациенты с диабетом находятся в группе высокого риска инфицирования и плохо поддаются терапии, связанной с COVID-19.

Как объяснила медицинский специалист, сахарный диабет является тяжелым системным заболеванием, которое сопровождается выраженными метаболическими нарушениями. Чаще всего это выражается в отсутствии у пациентов антител в крови после перенесенной инфекции. Поэтому данное заболевание может послужить стартовой площадкой для развития тяжелой формы пневмонии, острого респираторного дистресс-синдрома, инфекционно-токсического шока и остальных осложнений.

— До сих пор нет ответа на вопросы о возможности выработки антител у пациентов с сахарным диабетом и способности таких антител защищать организм от повторной инфекции, — пояснила Ольга Шархун.

По ее мнению, до подтверждения факта наличия защитного иммунитета и его продолжительности не нужно использовать серологическое тестирование, отмечает Nation News.

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