Врач-невролог объяснил, как погодные условия сказываются на психике человека

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Погодные условия сказываются не только на поведении вируса, но и на психологическом состоянии многих людей. Такое мнение высказал врач-невролог Виктор Шахнович.

В случае если предстоящим летом будет преобладать теплая и сухая погода, распространение COVID-19 снизится, а вот дожди и холода могут привести к тому, что люди будут больше времени проводить в помещениях, что станет благоприятным для размножения вирусов.

По мнению невролога, температура воздуха на улице также сказывается на сосудах человека. А именно от возможности сосудистой сетки расширяться или сужаться зависит настрой человека. То есть это сказывается и на психологическом здоровье.

— Когда за окном пасмурно, дождь, большинство пациентов обращается с различными депрессивными состояниями и быстрой утомляемостью, — пояснил эксперт.

По его словам, к примеру, Санкт-Петербург отличается от других российских регионов белыми ночами, которые, с одной стороны, заряжают позитивом, а с другой — приводят к недосыпу. А это не может не отразиться на работоспособности, отмечает Nation News. Некоторые плохо переживают магнитные бури, о которых часто можно услышать в метеорологических прогнозах. При этом, по мнению врача, нет ни одного доказательства, что это напрямую сказывается на здоровье человека.

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