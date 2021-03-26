Сомнолог дала совет, как побороть бессонницу во время белых ночей

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Главная астрономическая обсерватория Российской академии наук заявила, что сезон белых ночей в Санкт-Петербурге пройдет с 11 июня по 2 июля. Самая светлая ночь будет приходиться на 21–22 числа первого месяца лета. Одновременно это будет и самая короткая ночь в году, которая продлится немногим более пяти часов.

Подобные изменения оказывают влияние на людей, особенно на тех, кто остро чувствует смену погоды и времен года. Как объяснила врач-сомнолог София Черкасова, когда световой день начинает увеличиваться, люди постепенно приходят в норму, однако потом может произойти своеобразный перекос.

— Если мы берем в расчет белые ночи, то, как только начинает светать раньше четырех утра, как правило, люди начинают массово жаловаться на то, что у них возникают проблемы со сном, ранние пробуждения, — рассказала эксперт «Невским новостям».

Согласно информации метеосервисов, в Северной столице рассвет в 03:56 наступит уже 27 мая. Сомнолог посоветовала создать в собственной спальне искусственную темноту, чтобы избежать проблем со сном. Важно не прибегать при этом к различным снотворным и другим медикаментозным средствам.

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